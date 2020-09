Messi: "Dopo la sconfitta col Bayern stavo male. Avevo bisogno di tempo prima di chiarire"

Lionel Messi ha rotto gli indugi e ai microfoni di goal.com ha spiegato la scelta che lo ha portato a fare marcia indietro e restare, almeno per questa stagione, al Barcellona. Perché è stato necessario aspettare prima di uscire a parlare? "In primo luogo perché dopo la sconfitta di Lisbona è stato molto difficile. Sapevamo che era un rivale molto duro, però non che potesse finire in quel mondo, dando quell'immagine così brutta per il club e per il barcelonismo. Stavo male, non avevo voglia di niente. Volevo solo che passasse il tempo per poi chiarire tutto".