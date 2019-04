© foto di Imago/Image Sport

"Messi è come Dio?". Una domanda che gli appassionati di calcio si pongono da diversi anni, paragonando spesso l'attaccante del Barcellona anche a un'altra divinità dello sport più amato, Diego Armando Maradona. E persino Papa Francesco è stato interrogato a tal proposito, dalla tv spagnola Salvados; al giornalista che gli ha chiesto: "È un sacrilegio affermare che Messi è come Dio?", il pontefice ha risposto: "In teoria lo è, non si può dire. Io non lo credo, tu lo credi? La gente dice così per far capire che lo adora, che sia bravissimo a giocare. Sono modi di dire popolari. Certo che è bello vederlo giocare".