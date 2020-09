Messi e il burofax: "Ho detto per un anno a Bartomeu che volevo andare, lo dovevo ufficializzare"

"Il burofax serviva a rendere la cosa ufficiale". Così, nella lunga intervista a Goal con la quale ha annunciato la decisione di rimanere al Barcellona, di cui vi riportiamo alcuni estratti, Lionel Messi spiega il perché di quel passaggio così delicato: "Per tutta la stagione ho detto che sarei voluto andare via, Bartomeu mi ha sempre detto che ne avremmo parlato. Ma non l'abbiamo mai fatto, e il burofax serviva a chiarire che per rendere ufficializzare che volevo andare via. Non per creare un polverone, ma se non l'avessi inviato sarebbe stato come se non fosse successo niente. Mi hanno fatto notare che non l'ho inviato inviato prima del 10 giugno, ma eravamo nel pieno delle competizioni e non era quello il momento".