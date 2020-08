Messi e il futuro: Inter e PSG lo hanno già contattato. E può decidere il fattore Neymar

Lionel Messi e il futuro. I colleghi del Mundo Deportivo fanno il punto sul giocatore e spiegano che per adesso solo due squadre hanno concretamente contattato il giocatore. Si tratta del Paris Saint-Germain e dell'Inter. Il Manchester City, club dal quale Messi sarebbe comunque tentato per ritrovare Guardiola , non ha mosso ancora passi ufficiali. Paris e Inter hanno parlato con Jorge Messi per sapere lo stato dell'arte, mostrando interesse.

Il punto sul PSG In Qatar stanno studiando come finanziare il colpo Lionel Messi senza scontrarsi con l'ostacolo Fair Play Finanziario. Il tutto, senza cedere Kylian Mbappé e considerando intoccabile Neymar. Il brasiliano è un fattore importante per convincere Messi: Leo e la compagna Antonella adorano Parigi, tanto da esserci stato più volte. E in questa città ha numerosi amici e compagni.

Vuole andar via? Per adesso, Messi non ha ancora detto di voler andar via dal Barcellona. Sta valutando seriamente l'ipotesi, insoddisfatto di quel che sta accadendo al Barcellona. E il club, che fa? Si è mostrato non fermo e deciso verso la possibilità che possa restare, ma è chiaro che viceversa un suo addio sistemerebbe i conti per molto tempo.