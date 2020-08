Messi è in arrivo? I cinque colpi più costosi del City: non c'è un attaccante

Tutto iniziò con l'arrivo di Robinho. Lo scippo al Chelsea del brasiliano proveniente dal Real Madrid costò 42 milioni di euro e fu il primo colpo firmato dal Manchester City degli arabi. Non il miglior affare fatto, se è vero che appena arrivato si confuse con il Chelsea e la sua esperienza in Skyblues non fu buonissima. Però con un Messi in (possibile?) arrivo, riguardare i primi cinque colpi fa saltare all'occhio come non ci siano attaccanti. Il più pagato è Kevin de Bruyne, 75 milioni di euro al Wolfsburg. Poi 70 milioni il centrocampista difensivo Rodri, in questa stagione utilizzato anche da difensore centrale. Il terzo è il simbolo del Leicester campione d'Inghilterra, Ryad Mahrez, probabilmente il meno felice dell'arrivo possibile di Messi. Infine due difensori: Joao Cancelo, plusvalenza con Danilo, e Aymeric Laporte, dall'Athletic Club di Bilbao.