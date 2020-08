Messi e l'incontro con Koeman, la ricostruzione di Sport: tutti i dubbi di Leo

Lionel Messi potrebbe lasciare il Barcellona e lo avrebbe comunicato al nuovo tecnico, Ronald Koeman. È questa la clamorosa indiscrezione lanciata da RAC1, la principale radio privata catalana. La Pulga, nello specifico, avrebbe fatto sapere a Rambo di vedersi più fuori che dentro dal progetto del Barça. Ma perché?

La ricostruzione di Sport. Secondo il portale online del quotidiano, l'incontro tra i due ha avuto luogo a partire dal primo pomeriggio, nel capoluogo catalano. Koeman alle 12.30 ha lasciato le strutture del club, ove era arrivato di prima mattina. Nel corso del confronto, il primo tra l'ex ct olandese e un giocatore del Barcellona, il campione argentino avrebbe confermato al tecnico olandese i suoi dubbi, legati soprattutto al pesante KO incassato a Lisbona dal Bayern Monaco. Messi avrebbe inoltre aggiunto che sta valutando se il suo ciclo al Barça non può considerarsi concluso. Koeman gli avrebbe poi illustrato le linee guida del suo progetto, con l'obiettivo di convincerlo a continuare la sua avventura in blaugrana.

Più fuori che dentro. Non vuol dire fuori. L'incontro, aggiunge sempre sport.es, si sarebbe concluso in maniera più positiva rispetto a come è iniziato, ma Messi avrebbe comunque chiesto qualche giorno per valutare il suo futuro. Alla finestra, dal Manchester City all'Inter, le grandi del calcio mondiale sognano il clamoroso colpo.