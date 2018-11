Messi e la maxi offerta del City: la Pulga ha già detto di no a Guardiola

© foto di Insidefoto/Image Sport

Arrivano ulteriori dettagli sulla maxi offerta del Manchester City per Lionel Messi. 755 milioni di euro totali tra ingaggio, clausola e soldi per il padre Jorge Messi, il Mundo Deportivo e gli altri quotidiani iberici specificano però che questa offerta sarebbe già stata rispedita al mittente dalla Pulce. No al City, no alla prospettiva di essere ricoperto di oro, no all'addio alla Catalogna.