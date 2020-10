Messi e la rivalità infinita: "Con Cristiano Ronaldo un duello speciale che rimarrà per sempre"

vedi letture

"Quello con Cristiano Ronaldo è stato un duello speciale, che rimarrà per sempre". A parlare, di una delle rivalità più famose e durature della storia del calcio, è direttamente Leo Messi. Intervistato da DAZN in vista del Superclasico di sabato tra Barcellona e Real Madrid, infatti, il fuoriclasse argentino torna sul confronto con Cristiano Ronaldo che - prima di approdare alla Juventus - è stato spesso il tema principale tra le due grandi squadre di Spagna.

"Il duello è durato molti anni - sottolinea Messi - e non è facile mantenere certi livelli a lungo. Anche le nostre squadre erano molto esigenti: Real Madrid e Barcellona, i due club più forti del mondo. Competere alla pari per così tanti anni, è una cosa che rimarrà per sempre. Il duello fra me e Cristiano Ronaldo è stato molto bello a livello personale e credo che la gente si sia divertita. I tifosi del Madrid, del Barça, ma in generale tutti gli appassionati di calcio".

Guardare avanti - "Ovviamente quando Cristiano giocava nel Real Madrid le partite erano speciali, contro di loro lo sono sempre, ma con Cristiano in campo avevano un significato particolare. Ormai è il passato, ora si guarda avanti, alla sfide di oggi", le parole di Messi che proprio il prossimo 28 novembre sarà a Torino per la sfida di Champions League contro la Juventus. Per un nuovo possibile (ma ancora non certo) duello ravvicinato con CR7.