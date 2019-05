© foto di J.M.Colomo

Lionel Messi ha segnato 22 reti in 30 partite contro le formazioni di Premier League. Lionel Messi, però, in Champions League 39 squadre europee di 16 paesi e non ha segnato contro sei: Atlético Madrid, Benfica, Inter, Liverpool, Rubin Kazan e Udinese. Il portiere che può vantare la striscia di imbattibilità più lunga contro Messi in Europa è Júlio César (270 minuti con l'Inter), anche se il vincitore morale potrebbe essere Sergei Ryzhikov del Rubin Kazan: contro l'argentino è rimasto imbattuto per 237 minuti, ma in quattro partite contro le tre di Júlio César, spiega la Uefa nelle sue statistiche. Se il Liverpool riuscirà a tenere a bada Messi nella gara d'andata, allora Alisson Becker scavalcherà il connazionale Júlio César al fischio d'inizio al ritorno ad Anfield. Nella scorsa stagione con la Roma, il portiere non ha subito gol da Messi in entrambe le sfide ai quarti.