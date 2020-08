Messi e le maglie di Inter, PSG, City e United. L'apertura di Sport: "Trasferimento in vista"

Il quotidiano catalano Sport titola "Trasferimento in vista", sopra la foto di Leo Messi. La Pulce, in uscita dal Barcellona, viene disegnato davanti a 4 maglie con il suo nome: la prima a partire da sinistra è quella dell'Inter, quindi PSG, Manchester City e Manchester United. La scelta di Messi è irreversibile, nonostante la volontà del Barça di provare a far cambiare idea all'argentino. Il City ad oggi è la squadra meglio posizionata nella corsa a Messi, ma occhio a Inter, PSG e United che non sono fuori dalla corsa.