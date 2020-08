Messi e le parole sul possibile addio a Koeman. La Pulga vuole voce in capitolo sugli addii

El Pais fa il punto sul futuro di Lionel Messi. Ieri il confronto con Ronald Koeman dove avrebbe spiegato al nuovo tecnico del Barcellona di sentirsi più fuori che dentro dal progetto. E nessun portavoce del club ha smentito o detto nulla sull'indiscrezione di RAC1 di ieri. Silenzio e bocche cucite, la sensazione è che Messi voglia tenere il pallino del gioco in mano. Come campione e come capitano, ma anche quindi come rappresentante dei giocatori che discuteranno del futuro con Bartomeu. Come il suo amico intimo Luis Suarez.