Messi e Nainggolan: due assenze che cambiano le carte in tavola

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona, Lorenzo Di Benedetto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da una parte Lionel Messi, dall'altra Radja Nainggolan. L'argentino e il belga saranno i grandi assenti nella sfida di stasera al Camp Nou tra Barcellona e Inter e se con loro in campo fare una previsione di formazione, sia per quel che riguarda i blaugrana che per i nerazzurri, sembrava essere un semplice gioco da ragazzi, con i forfait le carte in tavola sono cambiate radicalmente, anche sono state completamente stravolte.

Nella conferenza stampa di vigilia, alla Ciudad Esportiva Joan Gamper, il tecnico dei catalani Ernesto Valverde ha risposto a tante domande sulle possibili mosse da fare per sostituire il suo numero dieci ma la risposta più esaustiva è stata senza dubbio: "Non voglio aiutare l'allenatore dell'Inter". Tradotto: ho deciso ma non dirò mai chi giocherà. Le sensazioni ci dicono di puntare su Dembele ma i fischi ricevuti dal francese nell'ultima gara contro il Siviglia potrebbero far cambiare idea allo stesso Valverde che potrebbe anche schierare Sergi Roberto più avanzato con Semedo nel ruolo di terzino. Le altre soluzioni sono invece quelle relative a Malcom e, soprattutto, Rafinha, ma è impossibile fare una previsione certa.

Luciano Spalletti non se la passa certo meglio, ma se al posto di Nainggolan tutto lascia pensare che possa esserci Borja Valero e sembra impossibile l'ipotesi Lautaro Martinez, tutto ruota intorno al nome di Marcelo Brozovic che, parola del tecnico nerazzurro, non ha ancora recuperato al 100% dopo il derby di domenica scorsa. Con Roberto Gagliardini fuori dalla lista Champions Spalletti non ha vere e proprie alternative e allora non possiamo fare altro che affidarci alle sue parole: "Skriniar ha giocato in quel ruolo, così come Asamoah. Poi ci sono Candreva e Politano, due esterni che possono essere utilizzati anche più centralmente".

Difficile capire come andranno le cose, possiamo al momento fare solo delle semplici ipotesi, con l'ufficialità che arriverà soltanto stasera poco prima delle 20 e non sono affatto escluse le sorprese.