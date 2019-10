Messi: "Era bello quando c'era Ronaldo, gare col Madrid erano speciali"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista a Lionel Messi a Radio Metro. Tanti temi, dall'addio di Roman Riquelme al suo contratto col il Barcellona. "E' vero che il Barça mi ha proposto un contratto a vita ma sono stato io a dire di no. Non voglio un contratto che mi possa legare, costringere. Io voglio star bene per rendere al meglio e giocare e continuare a lottare per gli obiettivi. Può essere per tutta la vita ma non per merito del contratto. Però sì, qui resterei per tutta la vita. Neymar? Ci parliamo spesso, abbiamo un gruppo Whatsapp con Suarez. E' complicato che torni, molti soci del club non lo vogliono, è complicato. Cristiano Ronaldo? E' strano ora. Era bello quando c'era Cristiano qui, le gare con il Real Madrid erano molto più speciali, la sfida dava qualcosa in più".