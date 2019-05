Messi fa 600 proprio 14 anni dopo il primo gol. 491 di sinistro (1 di mano)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno stellare Leo Messi segna una magnifica doppietta nel 3-0 al Liverpool in Champions League e guadagna le copertine di tutto il mondo, raggiungendo un altro incredibile traguardo: quota 600 gol con la maglia del Barcellona in tutte le competizioni (l'argentino ha agganciato così Cristiano Ronaldo, che con il gol all'Inter ha toccato quota di 600 gol in carriera con le sue quattro squadre di club).

La coincidenza, in questo senso, sta nel fatto che Messi ha segnato il suo 600esimo gol esattamente 14 anni dopo la sua prima rete contro l'Albacete, il 1° maggio 2005 (assist di Ronaldinho). E i seicento gol sono così divisi: 417 nella Liga spagnola, 50 in Coppa del re, 112 in Champions League in 133 gare (dodici in nove partite in questa edizione), 13 in Supercoppa di Spagna, tre nella Supercoppa europea e cinque nel Mondiale per club. E così realizzati: 491 di sinistro, 85 di destro, 22 di testa, uno di corpo e uno di mano (Leo Messi segnò di mano contro l’Espanyol, nel 2007, su cross di Zambrotta).