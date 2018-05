Messi-gol e allungo su Salah. L'argentino verso la quinta Scarpa d'Oro

© foto di J.M.Colomo

Con la rete segnata contro il Villarreal, Leo Messi allunga forse in modo decisivo per la vittoria finale della Scarpa d'Oro, già vinta in 4 occasioni.

Questa la Top 10:

LIONEL MESSI (Barcellona) 68

MOHAMED SALAH (Liverpool) 62

CIRO IMMOBILE (Lazio) 58

ROBERT LEWANDOWSKI (Bayern) 58

MAURO ICARDI (Inter) 56

EDINSON CAVANI (Paris Saint-Germain) 56

HARRY KANE (Tottenham) 54

CRISTIANO RONALDO (Real Madrid) 50

JONAS (Benfica) 49,5

LUIS SUAREZ (Barcellona) 48