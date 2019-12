Messi: "Hazard gran giocatore. Ma sostituire CR7 è difficilissimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leo Messi ha parlato a Marca in vista del Clasico di domani fra Barcellona e Real Madrid. Questo il pensiero del 6 volte Pallone d'Oro: "Al Camp Nou per noi le partite col Real sono sempre più complicate rispetto che al Bernabeu. Le critiche a Zidane di inizio stagione? Mi sorprendono, ma è normale nei grandi club. La gente dimentica velocemente il passato e Zidane sapeva che tutti avrebbero dimenticato le tre Champions vinte. Hazard è in grado di riempire il vuoto lasciato da CR7? Ha grandissima qualità. E' un giocatore che sposta gli equilibri, ma credo sia diverso da Cristiano, ha altre caratteristiche. E' difficile rimpiazzare uno come Ronaldo, ma Hazard è un grande giocatore".