"Messi? Good player...". Il solito Klopp, che poi chiarisce: "I costi non fanno per noi"

vedi letture

"Messi? Good player, to be honest". Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato di Lionel Messi, escludendo però categoricamente che i Reds possano essere in corsa. "Chi non vorrebbe Messi in squadra? Però no, no chance. I numeri e i conti non fanno per noi".