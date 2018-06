Messi, il perenne confronto con CR7 e il momento più difficile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E adesso? Come ci si rialza? Doveva rispondere alla straordinaria tripletta di Cristiano Ronaldo contro la Spagna, invece poche ore dopo ha fallito un rigore. Passo falso per Leo Messi nella gara d'esordio in Russia, quella in cui l'Argentina non è andata oltre l'1-1 contro l'esordiente Islanda.

Tensione visibile, una squadra che s'è affidata solo alle sue giocate, senza altre soluzioni, con l'unico risultato di aumentare la pressione sulle spalle della Pulce, che non ha retto.

Mai come in questa circostanza, nel perenne duello con Cristiano Ronaldo, la bilancia pende dalla parte di CR7. Il campione del Real Madrid negli ultimi tre anni ha fatto incetta di trofei, ha portato a casa tre Champions League e ha vinto anche un Europeo portando il Portogallo su vette che non aveva raggiunto nemmeno Eusebio. Messi, invece, con l'Argentina continua a restare schiacciato sotto il peso di una pressione quasi insostenibile. Tutti, da Buenos Aires alla Patagonia, si aspettano che faccia tutto lui, proprio come Maradona nel 1986. Producendo risultati controproducenti. Dopo questo passo falso nel match d'esordio Messi è però dinanzi a un bivio: può crollare definitivamente o risorgere, reagire da campione. Perché è un campione.