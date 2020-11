Messi il più presente, Ansu Fati il bomber. Come sta andando la ricostruzione del Barcellona

Il terremoto estivo, in casa Barcellona, non è ancora stato assorbito del tutto. E ci mancherebbe, dopo il minacciato addio di Leo Messi, la partenza di senatori come Vidal, Rakitic e Suarez e le dimissioni del presidente Bartomeu post voto di censura. Una situazione non propriamente ideale, per chi come i blaugrana ama soprattutto pensare al calcio. Perché intanto c’era anche da rifondare una squadra che era reduce degli 8 gol incassati col Bayern e che aveva appena accolto un nuovo allenatore come Koeman. Il quale oltre che a travestirsi da pompiere davanti alla stampa doveva anche disegnare la sua squadra.

Come sta andando la squadra - In Liga non benissimo. Vedere il Barcellona al 12esimo posto, seppur con una partita in meno, fa un certo effetto. Ma non poteva essere altrimenti dopo due sconfitte (compreso il Clasico) e due pareggi nelle ultime 4. In Champions però la musica è diversa: primo posto nel girone e 3 vittorie su 3, Juventus compresa.

Come stanno andando i singoli - L’attenzione maggiore la richiamano però i singoli: Leo Messi, nonostante le polemiche, resta un sempre presente con 9 gettoni. I 4 gol ancora non lo portano alle sue medie, ma la strada è giusta. Sergio Busquets doveva, sulla carta, perdere gradi e minutaggio. Ma insieme all’argentino è il più utilizzato da Koeman. Al terzo posto c’è De Jong, buono anche per la difesa, poi via con le sorprese. Il quarto giocatore più utilizzato, nonché marcatore principe della rosa, è il classe 2002 Ansu Fati. Uno che con Luis Suarez avrebbe certamente trovato meno spazio. Alle sue spalle ecco Pedri, altro 2002: l’ex Las Palmas ha collezionato 9 presenze, con 1 gol e tanti tanti elogi. Ma le sue buone presenze le ha fatte anche Trincao, pur lasciando meno il segno. Miralem Pjanic ha 6 gettoni, gli stessi di Sergino Dest e 2 in più dell’uruguayano Araujo.