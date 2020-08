Messi in bilico a Barcellona, l'ex Carrasco: "Da non credere, sembra di sognare"

Lobo Carrasco, ex giocatore del Barcellona ed ex compagno di Diego Armando Maradona, ha parlato al Chiringuito di Lionel Messi. "Non mi sarei aspettato mai che le cose prendessero questa piega. Dovrò darmi un pizzicotto per rendermi conto di non essere in un incubo. Parliamo di Messi, del fatto che potrebbe andarsene... Sarò con lui, ovunque andrà. Amo il Barcellona ma amerò Messi fin quando farà rotolare un pallone".