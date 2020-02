vedi letture

Messi in campo per il riscaldamento. E dagli spalti del San Paolo: "Ho visto Maradona..."

"Olè, olè, olè, olè, Diego, Diego". E' il coro partito dalle curve del San Paolo di Napoli pochi secondi dopo l'ingresso sul terreno di gioco di Leo Messi, numero dieci del Barcellona. Poi ancora: "Oh mama mama mama, Sai perché mi batte il Corazon, Ho visto Maradona, ho visto Maradona. Oh mama innamorato son...".

Leo Messi nel 'tempio' di Diego Maradona per la prima volta nella sua carriera: non sarà una gara come le altre.