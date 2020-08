Messi lascia il Barça, la "sorpresa mancata" della Lokomotiv Mosca

Mentre il mondo del pallone è in fibrillazione per la notizia della volontà di Leo Messi di lasciare il Barcellona, c'è anche chi decidere di vivere questo momento storico per il calcio mondiale con un po' di sana ironia. E' il caso della Lokomotiv Mosca, club della capitale russa, che via Twitter pubblica un post con scritto "stavamo preparando una sorpresa" e l'immagine della Pulce con indosso la maglia della società.