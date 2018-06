Messi maluccio

© foto di www.imagephotoagency.it

Il gioco di parole è abbastanza semplice. Perché Messi, in italiano, presta il fianco a tantissime cose. Anche al fatto che, quando non è ai suoi livelli, basta un male per raccontare tutta la partita. Il problema di Lionel Messi non è stato nella prestazione contro l'Islanda, come sempre da vero e proprio condottiero, come potrebbe essere stato Maradona ai suoi tempi. Il problema è che poi, quando tocca mettere a disposizione di tutti "los huevos", le uova (o le palle) il numero 10 del Barcellona cade. Gli ultimi 7 rigori, tra Barcellona e Argentina, sono stati tirati con una pessima percentuale del 43% di realizzazione.

Mai come stavolta Messi è sotto pressione. Perché era la prima partita di un main event dopo la decisione, poi ritrattata, di lasciare la Nazionale nel 2016, avendo perso la terza finale consecutiva, due con il Cile e una con la Germania. E poi, sempre per l'effetto Mondiale, era la prima dopo l'ultimo atto di Brasile 2014, perso pur avendo molte più occasioni rispetto agli avversari. Messi ha giocato, ha saltato gli uomini, ha creato superiorità numerica. Peccato che il gioco dell'Argentina sia polarizzato da Messi. L'unico gol segnato da Aguero è arrivato da un tiro sbilenco di Rojo, non passato da Messi. La realtà è che l'Argentina è dipendente da Messi. E non fa nulla per nasconderlo.