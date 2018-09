Messi: "Non pensavo che CR7 andasse alla Juve. Ora sono favoriti"

UFFICIALE: Zenit, ecco Marchisio. Contratto biennale per l'ex Juve

5 reti in 4 partite e il Real Madrid vola. As: "È un altro Benzema"

Valladolid, oggi Ronaldo in città. Sarà il nuovo azionista di maggioranza

Spagna, Diego Costa sostituito per motivi personali. Chiamato Aspas

Olympiacos, preso in prestito José Sa

Chelsea, nessun rinnovo per Giroud. Almeno fino a fine stagione

Slavia Praga, arriva Traoré in prestito

Leicester, può tornare Drinkwater: Foxes al lavoro per gennaio

Zenit, una nuova maglia per Marchisio: a San Pietroburgo vestirà il 10

Real, lo show nel mini-derby costa a Vinicius Jr... un morso in testa

Senza Cristiano il Madrid sarà meno forte e invece la Juventus diventa una chiara favorita per vincere la Champions. Aveva già una squadra molto forte, ora hanno anche Cristiano Ronaldo".

"Non mi aspettavo l'addio di Cristiano Ronaldo". Parola di Lionel Messi . Intervistato da Catalunya Radio , il campione del portoghese ha parlato del trasferimento alla Juventus del suo grande avversario: "Non lo immaginavo lontano dal Real Madrid, né tanto meno pensavo che potesse andare alla Juve, perché si è parlato di tante squadre ma poco dei bianconeri. La verità è che sono stato molto sorpreso, ma è comunque una squadra molto forte.

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy