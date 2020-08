Messi non si allena, il Barça chiede rinnovo o 700 milioni. Il punto sul futuro della Pulce

vedi letture

Il caso Leo Messi continua a tenere banco. In Spagna, in Inghilterra, in Italia e più in generale in ogni angolo di mondo in cui si segue il calcio. Nella giornata di ieri l'argentino non si è presentato al raduno blaugrana per i test fisici e PCR, inevitabile quindi la sua assenza anche oggi alla ripresa degli allenamenti. Una scelta, quella di Messi, che di fatto allarga ancora di più la frattura già esistente col club.

La posizione di Messi - La Pulce è stata chiara: vuole lasciare il Barcellona a zero, sfruttando la clausola presente nel proprio contratto che gli permetteva di liberarsi fino al 10 giugno. Secondo Messi e i suoi avvocati, la clausola sarebbe però ancora valida a causa del lockdown e del prolungamento del termine della stagione al 31 agosto.

La posizione del Barcellona - Il presidente Bartomeu è stato chiaro: non farà partire Messi a zero. L'opzione per liberarsi gratis è scaduta il 10 giugno, chi vorrà la Pulce dovrà pagare i 700 milioni della clausola rescissoria.

Cosa è successo nelle ultime ore e cosa potrà succedere nelle prossime - Capita la fermezza del club, Messi ha provato ad ammorbidire la questione chiedendo un incontro al Barça per trattare il suo addio e l'eventuale prezzo di cessione. Niente da fare, il club non ha intenzione di fare sconti e ha fatto sapere di poter incontrare Messi solo e soltanto per discutere di un eventuale rinnovo fino al 2023. Addirittura, Bartomeu non avrebbe risposto alle telefonate di Messi e del suo entourage nelle ultime ore. In questo contesto c'è grande attesa per l'arrivo in Catalogna del padre di Messi, Jorge. Ad oggi è ancora a Rosario, in Argentina, ma nelle prossime ore è atteso in Spagna: dove verosimilmente incontrerà il Barça e continuerà a portare avanti le trattative coi vari club interessati. Su tutti il Manchester City, senza però escludere dalla corsa Juventus, Inter e PSG.

