Messi o Ronaldo? Balotelli non ha dubbi: "Non paragonatelo al 7 della Juve"

Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? C'è chi non ha dubbi: è il caso di Mario Balotelli. In più di un'occasione l'attaccante italiano dell'Olympique Marsiglia ha attaccato di recente CR7, stasera ha invece celebrato la doppietta di Messi contro il Liverpool, ma sempre in contrapposizione al portoghese: "Messi fenomeno. Per il bene del calcio per favore non paragonatelo più al 7 della Juve".