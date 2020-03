Messi o Ronaldo? Mancini: "Leo giocatore nato, Cristiano ha dovuto lavorare sodo"

Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Per un appassionato di calcio, la questione tiene banco comunque, anche mentre il pallone smette di rotolare e l'Italia si ferma per combattere una lotta molto più importante. Intervistato da 7, inserto del Corriere della Sera in edicola domani, Roberto Mancini dice la sua: "Sono entrambi dei fuoriclasse. Lionel è un giocatore nato, mentre CR7 ha dovuto lavorare tanto per entrare tra i migliori e di questo gli va dato merito".