Messi più fuori dal Barça che dentro: l'Inter sogna il colpaccio, ma a che prezzo?

Lionel Messi spaventa il mondo del Barcellona. Secondo la stampa catalana (la prima a dare la notizia è stata l'emittente radiodonica RAC1), l'atteso confronto con Ronald Koeman non ha avuto un esito particolarmente positivo per i colori catalani.

Più fuori che dentro. La Pulce avrebbe infatti fatto sapere all'olandese di sentirsi più fuori dal Barcellona che dentro in questo momento. Tradotto in altri termini: il suo futuro potrebbe davvero essere lontano dal Camp Nou. Messi avrebbe chiesto qualche giorno per schiarirsi le idee, ma il pesante 8-2 incassato dal Bayern Monaco avrebbe aumentato i dubbi che probabilmente la Pulce già aveva, dopo una stagione comunque molto complicata.

Inter e Guardiola alla finestra. Ma quanto costa? In Italia, i nerazzurri studiano il colpaccio. In Inghilterra, c'è il Manchester City di Pep. Se Messi dovesse davvero lasciare il Barça, queste due sono le squadre principali iniziate ad accoglierlo. Devono fare i conti, però, con un affare dalle proporzioni mastodontiche: dando per scontato (ma ovviamente non è detto) che il club negozi una cifra inferiore a quella prevista dalla maxi clausola risolutiva (700 milioni di euro), c'è anche l'ingaggio. Oggi Messi guadagna una cifra compresa tra i 100 e i 150 milioni di euro lordi a stagione. E ha il completo controllo sui propri diritti d'immagine. Numeri che spaventano, ovvio. Ma il sogno affascina, eccome.