Messi può andare all'Inter? Mundo Deportivo categorico: "Leo non sceglierà mai e poi mai l'Italia"

vedi letture

"Messi, né Inter né Serie A". Mundo Deportivo non ha dubbi sul futuro di Lionel Messi: "Dimenticatevi i nerazzurri", scrive oggi nel suo editoriale il giornalista Miguel Rico. Nell'articolo si spiega come in passato il padre di Messi, Jorge, abbia già fatto altri investimenti di tipo immobiliare sia in Spagna sia negli USA e che dietro al suo possibile acquisto di una casa a Milano non ci sarebbero quindi ragioni di mercato.

"Il futuro del 10 è al Barça fino al 2021, come minimo. E, se un giorno dovesse arrivare ad andarsene, non sceglierebbe certo l'Italia", la categorica chiosa del pezzo di MD.