Messi può ribaltare i piani su Suarez alla Juve. Vidal sente Conte ma il Barça non lo regala

Sono giorni caldi e decisivi per il mercato del Barcellona. Lionel Messi adesso potrebbe fare inversione a U e annunciare la sua permanenza in Catalogna. Troppo difficile liberarsi dal club di Bartomeu che non lo molla se non per la clausola rescissoria. Così il Manchester City, e le altre pretendenti, rischiano di dover rimandare l'eventuale sogno di un anno. E questo potrebbe scombinare anche i piani della Juventus: la Pulga vorrebbe trattenere Luis Suarez e pur di accontentarla, Ronald Koeman potrebbe rivedere i propri piani sull'uruguaiano. I bianconeri sperano, c'è il problema passaporto e quello relativo alla buonuscita di Suarez dal Barça. Piani in salita anche se la Juve ci prova. Dall'altra parte, intanto, l'Inter lavora su Arturo Vidal. Niente cartellino gratis per il cileno: anche in questo caso, il Barcellona non molla e vuole incassare. Vidal si è però già sentito con Antonio Conte, la strada sembra spianata e resta solo da definire l'intesa economica coi catalani. Potrebbe essere lo stesso giocatore a fare un passo indietro, rinunciando alla buonuscita pur di liberarsi a breve.