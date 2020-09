Messi resta al Barça: "Mio figlio Thiago piangeva e diceva di non voler andare via. È stata dura"

Quanto ha pesato Mateo, il figlio minore di Lionel Messi, nella decisione di rimanere al Barcellona? "È ancora piccolo e non sa cosa voglia dire cambiare città - ha detto la Pulce a Goal - ma Thiago invece è più grande e non voleva saperne di andare via, cambiare amici, scuola. Piangeva e mi diceva che non voleva che andassimo via. È stato un periodo duro per tutti noi, dico la verità. È stato molto difficile prendere una decisione, anche se avevo chiaro cosa volessi e mia moglie mi ha sempre appoggiato".