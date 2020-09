Messi resta al Barça, tra i veleni. Ma assicura: "Darò il massimo, voglio sempre vincere"

vedi letture

Dopo tanti attacchi, con che animo Lionel Messi rimarrà al Barcellona? Nell'intervista a Goal in cui ha reso nota la decisione di rimanere in blaugrana, l'argentino rassicura i tifosi: "La mia attitudine non cambierà, darò sempre il massimo. Penso sempre a vincere, non voglio mai perdere. Voglio sempre il meglio per il club, per lo spogliatoio e per me. Ho detto che non potevamo vincere la Champions? Quando l'ho fatto era vero, ora non so che succederà. C'è un nuovo allenatore, una nuova idea. È una cosa buona, ma bisogna capire come risponderà la squadra. Quello che posso dire io è che resto e darò il massimo".