Messi resta al Barcellona: il video dell'intervista rilasciata a Goal

Lionel Messi resta al Barcellona. La Pulce lo ha comunicato in una lunga intervista rilasciata ai canali di Goal. Pochi minuti fa, il portale ha diffuso su Twitter le immagini delle parole del 10 argentino, che ha raccontato tutti i suoi dubbi e i motivi della sua decisione finale.

Lionel Messi breaks his silence 🗣

The video the world has been waiting for 🐐https://t.co/bAqfwp43G3

— Goal (@goal) September 4, 2020