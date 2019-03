© foto di J.M.Colomo

La giornata di gloria di Cristiano Ronaldo, è già finita. Lionel Messi ha infatti risposto a tono al campione lusitano, ieri autore di una monumentale tripletta a Torino contro l'Atletico Madrid, con una gara altrettanto maestosa al Camp Nou, nell'ottavo di finale che ha visto i catalani in grado di imporsi con cinque gol a uno sul malcapitato Lione. Due assist, per Dembélé e Piqué, altrettanti gol, fanno 8 in questa Champions e 36 su 36 gare giocate in stagione, riportano inevitabilmente l'attenzione sul numero 10 blaugrana in attesa che l'urna di Nyon decida se è tempo di rivedere Leo e CR7 a confronto diretto, sul rettangolo verde. Di certo, per i tifosi della Juve, la pallina che accoppierà il Barça al prossimo avversario, sarà una delle meno ricercate.