Messi su Dybala: "Nulla da chiarire. Ha ragione, difficile giocare insieme"

© foto di J.M.Colomo

In casa Argentina tiene banco la questione Paulo Dybala. Ne ha parlato lo stesso Lionel Messi, intervenuto a Fox Sports: "Giochiamo entrambi nella stessa posizione, nulla da chiarire. Ne abbiamo parlato, quella che ha detto Dybala è la verità. Lui nella Juventus gioca come me, cerchiamo gli stessi spazi in campo. Con me nell’Argentina ha giocato in una posizione più defilata sulla sinistra, a cui non è abituato. È più difficile per noi ricoprire quel ruolo. A destra invece ci troviamo bene perché possiamo tagliare verso il centro e abbiamo tutto il campo. Io mi muovo molto poco sulla fascia sinistra. La verità è che ho capito Paulo e non c’era nulla da chiarire”.