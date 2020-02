vedi letture

Messi sul caso Bartomeu: "È una storia strana: sembra che ci siano prove, aspettiamo la verità"

Leo Messi rompe il silenzio dopo i tanti problemi emersi negli ultimi mesi in casa del Barcellona. Dalla querelle con Abidal al caso Bartomeu, fino alle voci di un futuro lontano dalla Catalogna, il fenomeno argentino si è raccontato a Mundo Deportivo, in un'intervista che sarà pubblicata domani. Ecco le sue dichiarazioni in merito alle accuse rivolte da Cadena Ser nei confronti di Bartomeu: "È una storia che mi ha colto di sorpresa, tra l'altro non ero nemmeno a Barcellona. Quando sono arrivato mi sono informato, poi il presidente ci ha detto le stesse cose che ha riferito in pubblico, nella conferenza stampa. Non posso aggiungere altro. Una cosa del genere è davvero strana, hanno anche detto che ci sarebbero prove e dobbiamo aspettare per conoscere la verità. Non possiamo dire molto, dobbiamo solo aspettare. Credo solo che sia una situazione strana".