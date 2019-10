Messi sull'Inter: "Non mi ha sorpreso: sta tenendo testa alla Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lionel Messi, dopo aver ritirato la sua sesta Scarpa d'Oro come miglior realizzatore in Europa della scorsa stagione, ha parlato alla Gazzetta dello Sport rilasciando anche alcune dichiarazioni a proposito dell'Inter, ovvero di una delle avversarie nel proprio girone di Champions col Barcellona: "La squadra di Conte non mi ha sorpreso perché la seguivamo da un po' e sapevamo cosa ci aspettava. Io l'avevo anche vista in campionato dove è partita benissimo e dove sta tenendo testa alla Juventus, cosa per niente facile. Sono ordinati e giocano a memoria. Sapevamo che ci avrebbe creato delle difficoltà e così è stato".