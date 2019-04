© foto di J.M.Colomo

Trascinato da Lionel Messi, finalmente decisivo in una gara dei quarti di finale, il Barcellona potrebbe aver chiuso dopo appena 45 minuti la pratica Manchester United. Nonostante un buon avvio degli ospiti, i blaugrana chiudono infati il primo tempo sul risultato di 2-0. Sugli scudi Messi con la sua doppietta, dovuta però a due errori clamorosi dei Red Devils. Sul primo gol è Young a perdere una palla velenosa, che l'argentino dal limite con un bel sinistro all'angolino spedisce alle spalle di De Gea. Poi è lo stesso portiere a non trattenere, in modo alquanto goffo, un tiro di destro dalla lunetta della Pulce. Che sale così a 110 gol in Champions, 597 in totale con la maglia del Barcellona. Nel finale clamorosa occasione divorata da Sergi Roberto, questa volta decisivo De Gea, anche se in maniera involontaria.