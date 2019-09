A seguito della vittoria di Leo Messi nel premio FIFA The Best, Cristiano Ronaldo sceglie Instagram per commentare, citando un testo del medico e scrittore brasiliano Lair Ribeiro: "Pazienza e persistenza sono due caratteristiche che differenziano il professionista dal dilettante. Tutto ciò che è grande oggi è iniziato in piccolo. Non puoi fare tutto, ma fai tutto il possibile per realizzare i tuoi sogni. E tieni presente che dopo la notte arriva sempre l'alba".