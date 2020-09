Messi: "Volevo andare via dal Barcellona perché lo dice il contratto. E per vivere felice"

"Volevo andare via ed era tutto il mio diritto". Lionel Messi, nell'intervista a Goal con cui ha reso nota la decisione di rimanere al Barcellona, spiega tutti i suoi dubbi anche da questo punto di vista: "Mi è dispiaciuto che siano state scritte falsità. Per esempio, che volessi andare via facendo causa al Barcellona per guadagnare. No, volevo andare via perché il contratto diceva che potevo andare via libero. Volevo andare via perché pensavo di vivere felice i miei ultimi anni di calcio. Ma questo non ha trovato l'accordo del club".