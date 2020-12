Messias sente aria di Natale e trascina il Crotone. Per il Parma un finale di 2020 triste

Il Crotone fa tre passi importantissimi nella lotta per la salvezza, battendo il Parma allo Scida e dimezzando lo svantaggio dai crociati in classifica, superando in un sol colpo Torino e Genoa. Messias, ispiratissimo forse proprio dal particolare momento dell'anno, fa fare un salto importantissimo ai suoi con una doppietta che rende davvero triste il 2020 del Parma, umiliato dai Campioni d'Italia tre giorni fa e battuto dall'ultima in classifica oggi.

Come detto, la gara parte su ritmi forsennati, specie per merito del Parma, che pressa altissimo la difesa di Stroppa, la quale risponde con la qualità del palleggio all'intensità gialloblù. Ne perde perde soprattutto la pulizia del gioco, con le squadre che perdono spesso palla a centrocampo e faticano a rendersi pericolose. Serve una giocata per sbloccare l'equilibrio ed è Junior Messias a fornirla: bellissimo il guizzo del brasiliano al 23', il quale approfitta di una dormita della difesa del Parma, riceve da Reca e girandosi su Alves, incrocia al meglio col destro, beffando Sepe. Il Parma reagisce con una bella occasione per Karamoh, che spedisce sul palo da ottima posizione e dieci minuti più tardi con Inglese, il quale cerca ancora il primo gol in stagione: Cordaz si salva in corner. La squadra gialloblù prova ad alzare ancora il proprio baricentro, ma il Crotone il contropiede è assolutamente letale: ancora una volta è Messias a fare la differenza per i pitagorici, con un pallonetto in grado di sorprendere Sepe dal limite dell'area e raddoppiare il vantaggio della squadra di Stroppa quando le squadre vanno al riposo.

Nella ripresa il Parma si presenta con Brunetta e Iacoponi per Sohm e Busi, disastrosi nei primi 45 minuti: il pressing gialloblù è forzatamente meno intenso, così il Crotone ha gioco facile nel difendere il vantaggio. Per gli ospiti arriva però un episodio importante: calcio d'angolo e colpo di testa vincente di Kucka all'ora di gioco, che permette ai gialloblù almeno di crederci. Passano due minuti e Karamoh ha anche la palla del pari su pasticcio difensivo a cui Cordaz mette una pezza ed è ancora il portiere di casa a salvare la sua porta su colpo di testa dell'argentino. Tanti gialli chiudono la gara, che dopo ben sette minuti di recupero regala al Crotone tre punti pesantissimi nella ricorsa salvezza.