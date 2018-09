© foto di Imago/Image Sport

Messico e nuvole: l'Inter sogna così di centrare un doppio colpo di mercato. Lo racconta Tuttosport, secondo cui il club nerazzurro sarebbe al lavoro per Hector Herrera e Hirving Lozano. Nel caso del capitano del Porto, in scadenza di contratto c'è da battere la concorrenza della Roma; per quanto riguarda l'esterno offensivo del PSV (che chiede 40 milioni) sarà possibile valutarlo (e discuterne) anche nella sfida di Champions con gli olandesi.