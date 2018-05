Messico, Rafa Marquez a caccia del mito: sarebbe il quinto Mondiale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Russia come obiettivo, la Russia come motivazione. La poco soddisfacente avventura in Italia, dove visse anche l'anno della retrocessione con l'Hellas Verona, non ha fermato la voglia di record di Rafa Marquez, capitano del Messico e pronto a entrare nella storia dei Mondiali con la quinta partecipazione ad una rassegna iridata, come solo altri tre giocatori hanno fatto nella lunghissima epopea del pallone di cuoio. Come lui, che vivrà la "quinta" in caso di conferma anche dopo la definitiva scrematura di Osorio, solo Antonio Carbajal, anch'esso messicano, Matthaus e proprio il nostro Gianluigi Buffon.