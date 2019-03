Metti un pomeriggio senza CR7. Il risultato è zero tiri in porta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo è il giocatore più forte al mondo. E quando levi il giocatore più forte al mondo anche alla squadra più forte del campionato la cosa si sente. La Juventus di oggi a Genova aveva l'alibi delle energie spese contro l'Atlético e l'inevitabile rilassamento dato dall'incolmabile +18 sul Napoli.

Il ko contro il Genoa è giustificabile e indolore, con la macchia di un campionato che poteva chiudersi senza sconfitte e che invece non sarà così. L'assenza di CR7, lasciato riposare, ha certamente contribuito. La presenza del portoghese non è mai stata messa in discussione e solamente in una partita Allegriri ha deciso di lasciarlo a riposo: A Bergamo contro l'Atalanta lo scorso 26 dicembre. E la Juventus nell'occasione stava soccombendo e solo l'ingresso del fuoriclasse a partita in corso ha evitato la prima sconfitta in campionato. Da allora si è andati avanti con CR7 punto fermo e gli altri intorno a lui a ruotare, fatta eccezione per la partita contro l'Udinese. A Genova, contro un avversario con molto meno timore dei friulani, la musica è cambiata. Dybala e Mandzukic hanno faticato a rendersi pericolosi, il centrocampo e le corsie laterali non avevano il loro punto di riferimento e il portiere del Genoa Radu, incredibile a dirsi, un pomeriggio da spettatore non pagante. Le statistiche, impietose, recitano: zero tiri in porta da parte della Juventus. Poco male in un campionato già chiuso, molto meno in Champions League dove, si è visto anche martedì, non si può affatto prescindere dal suo giocatore più forte. Anzi, dal giocatore più forte in assoluto.