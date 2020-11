Mezz'ora di studio, poi il gol di Erokhin: al 45esimo Lazio sotto 1-0 sul campo dello Zenit

Non è stato un bel primo tempo, non è certo un buon risultato quello fin qui maturato al Saint Petersburg Stadium per la Lazio. Dopo 45 minuti, la squadra di Simone Inzaghi è sotto 1-0 in virtù della rete realizzata da Erokhin. Un gol arrivato a seguito di una azione manovrata dei padroni di casa, che grazie alla fisicità di Dzyuba sono riusciti a fraseggiare anche a pochi metri dalla porta difesa da Reina e poi hanno colpito liberando al tiro il numero 21.

Il gol di Erokhin ha coinciso anche con la prima vera occasione della partita. Prima, infatti, lo Zenit e una Lazio particolarmente rimaneggiata hanno dato vita a una mezz'ora a dir poco noiosa, con poco interesse e ancor meno occasioni. Una prolungata fase di studio in cui la squadra biancoceleste ha accettato il ritmo basso imposto dai padroni di casa senza spingersi oltre. Accontentandosi. Ci ha provato dopo l'1-0, soprattutto con Muriqi che fin qui è il migliore tra le fila biancocelesti. Al 37esimo l'attaccante kosovaro con un colpo di testa ha sfiorato il montante e anche dopo ha provato a infastidire Kerzhakov e compagni. Senza produrre risultati: dopo 45 minuti lo Zenit San Pietroburgo è avanti 1-0.

