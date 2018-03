Mezza Europa su De Vrij. Adesso spunta anche il City di Guardiola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La possibilità di accaparrarsi a parametro zero Stefan De Vrij fa gola a mezza Europa. Detto dell'interesse dell'Inter in Italia, del Barcellona in Spagna e di Liverpool e Manchester United in Inghilterra, c'è da riportare l'interesse di un altro top club, ovvero il Manchester City. Secondo il Sun, infatti, Guardiola avrebbe messo prepotentemente gli occhi sul difensore olandese.