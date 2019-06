Mezza Premier vuole Izzo: il veto di Mazzarri, Cairo spara alto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con una stagione del genere non poteva non finire nell'occhio del ciclone delle big d'Europa. E Armando Izzo, al primo anno in granata, ha stupito davvero tutti: terzo per media voto tra i difensori della serie A, nuovo idolo della Maratona e perno insostituibile per Walter Mazzarri. In più, novità di quest'anno, il ragazzo di Scampia si è pure scoperto bomber. In carriera ha segnato sei reti, quattro sono arrivate con la maglia del Toro. Anche il Cies, l'Osservatorio del Calcio, lo ha premiato, con una valutazione che ora oscilla tra i 20 e i 30 milioni di euro. Una crescita esponenziale, tanto da finire nel mirino di squadre di primissimo livello.

Occhi inglesi - La Premier, in particolar modo, è rimasta folgorata da Izzo. Oltremanica ne sono certi, in Inghilterra farebbero follie per portarlo nel massimo campionato inglese: e ci sarebbe la fila, con Arsenal, Everton e Manchester United in pressing sul difensore. Il viaggio a Londra di questi giorni del suo agente, Paolo Palermo, ha allarmato i tifosi granata, che temono di dover salutare l'ex Genoa dopo appena un anno sotto la Mole. E anche dalla Spagna, in particolar modo da Siviglia, hanno iniziato a chiedere informazioni.

Veto di Mazzarri - Ma in via Arcivescovado stanno iniziando ad alzare il muro. Il tecnico Mazzarri lo ha già indicato come uno dei tasselli fondamentali per tentare nuovamente l'assalto all'Europa (Milan permettendo, con il ripescaggio che rimane uno scenario aperto), il presidente Cairo ha spaventato la concorrenza sparando alto: per meno di 30 milioni di euro non se ne parla. Il messaggio è già arrivato in Premier, ora si attendono le contromosse inglesi.