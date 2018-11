Mezza salvezza in tasca, ma non è finita: il Parma si diverte e sa divertire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raggiungendo quota 20 punti in classifica, il Parma ha già mezza salvezza in tasca e un considerevole vantaggio sulle inseguitrici, prima di tutte il Frosinone, rimasto a 7 punti e quindi distante 13 lunghezze dai crociati in graduatoria. Il confronto con i ciociari viene naturale avendo le due formazioni giocato entrambe 13 partite, mentre naturalmente l'Empoli battendo l'Atalanta potrebbe annullare i tre punti al momento conquistati dai crociati con il successo sul Sassuolo. Ma oltre alla lotta salvezza, c'è altro: c'è una squadra che si diverte, che ha trovato determinati equilibri con uno stile di gioco "mordi&fuggi" che va ben oltre al classifico contropiede. La ripartenza è sicuramente una fase di gioco in cui la squadra di D'Aversa eccelle, ma oggi il Parma ha impressionato sì per le qualità individuali di Gervinho, ma anche e soprattutto per la capacitò di addormentare la partita sul 2-1, un po' quello che era successo con il Torino due settimane fa. Una flebo di camomilla che ha messo in crisi il Sassuolo, sovrastato dal ritmo partita altissimo dato alla gara nel primo tempo e disorientato dal cambio di ritmo della ripresa. Stordito, colpito e andato ko. Non è la prima volta per questo Parma, non sarà l'ultima.