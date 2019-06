© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutti pazzi per Francesco Caputo, attaccante protagonista di una buona stagione in Serie A nonostante la retrocessione dell’Empoli in Serie B. Secondo quanto riportato da Pianetaempoli.it, oltre ai tanti club di Serie A sulle sue tracce (Sassuolo, Brescia, Cagliari, Lecce, Parma, Bologna e molti altri), anche i turchi del Fenerbahçe si sarebbero interessati al calciatore. Difficile, però, che l’attaccante possa valutare questa possibilità.