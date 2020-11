Mezzala, trequartista e regista: ecco la terza vita di Pellegrini con la Roma

Il 2020 non era iniziato nel migliore dei modi per Lorenzo Pellegrini. Una condizione atletica non ottimale, qualche acciacco muscolare e il lockdown non hanno permesso al sette giallorosso di esprimersi nel migliore dei modi. Anche la posizione da trequartista che gli aveva ricucito Fonseca nel 3-4-2-1 non sembrava fatta a pennello per lui, perché un conto è agire dietro la punta nel 4-2-3-1 e un altro è farlo con l’attuale sistema della Roma con il raggio d’azione che si riduce notevolmente. Lo ha capito il portoghese che, per evitare anche sovraffollamento in una zona di campo dove si stanno esprimendo al meglio Pedro e Mkhitaryan, ha pensato di abbassarlo al fianco di Veretout. Nel giro di poche partite il risultato è stato più che positivo. “Lorenzo sta capendo il nuovo ruolo, è un giocatore molto intelligente” ha detto Fonseca dopo la vittoria con la Fiorentina.

Una mossa, quella del tecnico della Roma, volta a dare maggior verticalità. Aspetto che né Diawara né Cristante potevano dare alla squadra viste le loro caratteristiche. Dunque esperimento riuscito fino a questo momento con Pellegrini che si appresta a vivere la sua terza vita da calciatore nonostante i soli 24 anni. Già, perché con la Primavera giallorossa e con Di Francesco al Sassuolo fa il suo exploit da mezzala nel 4-3-3, ruolo che gli vale anche il record di gol stagionale (8 tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League). Il ritorno nella Roma, però, è dettato anche da un cambio di posizione: nel derby contro la Lazio diventa trequartista nel 4-2-3-1 ed è sempre Di Francesco a ritagliargli questo ruolo. Fonseca eredita modulo e posizione per Lorenzo mettendo in risalto le sue capacità da rifinitore vicino la punta come dimostrano gli 11 assist della passata stagione solo in campionato, ma il successivo passaggio alla difesa a tre e al doppio trequartista lo penalizzano. Ora è cominciata una nuova vita, l’ennesima che dimostra anche la duttilità di un giocatore per il quale lo stesso Fonseca in estate ha posto il veto. Ora spetta ai Friedkin blindare il capitano del futuro con un nuovo contratto, se possibile senza clausola.